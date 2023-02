Sant’Agata, il furgone del cereo dei Rinoti investe una tredicenne

A quanto risulta, le condizioni della ragazza non destano particolari preoccupazioni.

Catania – Nella mattinata di stamani, una ragazzina di tredici anni è stata investita dal furgone del cereo dei Rinoti. Si sono registrati attimi di apprensione. Da quanto risulta, tuttavia, la diagnosi sarebbe quella di una frattura. Per fugare ogni dubbio, l’adolescente è stata accompagnata in ospedale. La situazione non desta preoccupazioni.