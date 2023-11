Sant’Agata Li Battiati, Lo Sauro: “Tensioni su radagismo e sicurezza”

Nell'ultima seduta di consiglio

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – “L’ultima seduta del Consiglio comunale ha fatto emergere un’intricata rete di disaccordi all’interno dell’amministrazione locale, alla luce degli accesi dibattiti e delle crescenti tensioni intorno alle due tematiche cruciali che hanno monopolizzato l’attenzione: l’installazione delle telecamere di sicurezza e l’urgente questione del randagismo nel territorio comunale”.

A parlare è il consigliere Vittorio Lo Sauro che esprime profonda preoccupazione: “Siamo in ballo sulla questione delle telecamere di sicurezza da un tempo immemorabile, ma non è stato compiuto alcun passo avanti. La sicurezza rappresentava un impegno chiave nel programma del sindaco, ma si è rivelata solo una promessa elettorale”, posizione condivisa dai gruppi consiliari Battiati Insieme e Battiati Oltre.

L’interrogazione

“Sul fronte del randagismo – prosegue Lo Sauro -, l’assemblea è stata travolta nei giorni scorsi dalle segnalazioni incessanti dei cittadini riguardo alla preoccupante presenza di branchi di cani vagabondi. Da questa allarmante situazione è scaturita un’interrogazione urgente, firmata congiuntamente dai consiglieri di maggioranza e minoranza, presentata al civico consesso dalla consigliera Grazia Vaccaielli. L’Amministrazione si è appellata a una risposta evasiva fornita dal comandante dei vigili urbani che ha ulteriormente sollevato dubbi e interrogativi da parte dei consiglieri. Anche le risposte del sindaco Rubino si sono dimostrate altrettanto elusive, ritenendo ingiustificate le preoccupazioni dei cittadini e addirittura etichettando gli interventi dei consiglieri come “populismo”.

Infine: “Le tensioni tra il sindaco e i consiglieri hanno raggiunto livelli palpabili durante l’intera seduta, rivelando una divisione netta e un’amministrazione che sembra aver smarrito la propria coesione. Gli animi accesi hanno messo ancora una volta in risalto la mancanza di una maggioranza consolidata, delineando una situazione politica instabile nel cuore di Sant’Agata li Battiati.

Nel frattempo, i cittadini restano in attesa di azioni concrete e soluzioni efficaci da parte dell’Amministrazione per affrontare le sfide della sicurezza e del randagismo che affliggono la comunità locale. Nel frattempo, l’intero Consiglio Comunale si interroga su come trovare una via d’uscita da questa fase di stallo politico”.