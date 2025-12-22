Sant’Alfio, al via la prima edizione del Presepe Vivente dell’Etna

Il programma della manifestazione integra l'aspetto religioso con la valorizzazione del territorio

SANT’ALFIO (CATANIA) – Le comunità parrocchiali di Sant’Alfio e Puntalazzo, in collaborazione con il Comune di Sant’Alfio e la Pro Loco locale, hanno annunciato la prima edizione del Presepe Vivente dell’Etna, intitolato “In propria venit”.

L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’UNPLI, si svolgerà il 27 e 28 dicembre 2025 e il 4 e 6 gennaio 2026, con orario continuato dalle 11:00 alle 18:00.

L’evento sarà ospitato presso il Mercatino Regina Giovanna, in via Fossapoliti Taverna, in una zona limitrofa al Castagno dei Cento Cavalli. Il percorso prevede la rievocazione della Natività attraverso l’allestimento di antiche botteghe artigiane e ambientazioni tradizionali immerse nello scenario naturale del versante etneo.

Il programma della manifestazione integra l’aspetto religioso con la valorizzazione del territorio: i visitatori potranno degustare prodotti tipici locali e partecipare a visite guidate al Castagno dei Cento Cavalli curate dalla Pro Loco. Per i più piccoli sono inoltre previste attività ricreative come giri sui pony. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

