Sanità, Santonocito lascia il Policlinico di Messina e rientra a Catania

Guiderà l'azienda ospdeliera "Rodolico – San Marco"

MESSINA – Avvicendamento ai vertici della sanità messinese. Giorgio Giulio Santonocito ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Direttore Generale dell’azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina.

La decisione è legata a un nuovo prestigioso incarico: da ieri, infatti, Santonocito ha ufficialmente assunto la guida dell’azienda ospedaliera universitaria Rodolico San Marco di Catania.

In questa fase di transizione, le funzioni di Direttore Generale presso il Policlinico dello Stretto sono state affidate alla dottoressa Elvira Amata, già Direttore Amministrativo dell’ente.

Nel suo messaggio di commiato, Santonocito ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale per l’impegno profuso nell’ultimo biennio, definendo i mesi trascorsi come intensi e caratterizzati dal raggiungimento di obiettivi importanti.

Un ringraziamento particolare è stato dedicato alla Rettrice, la professoressa Giovanna Spatari, per la proficua sinergia istituzionale. Santonocito si è detto fiducioso per il futuro dell’azienda messinese, sottolineandone le straordinarie potenzialità umane e professionali.