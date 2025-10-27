Sanzioni della polizia a 4 pub del centro storico di Catania

Emerse diverse gravi irregolarità su più fronti

CATANIA – Quattro i pub sanzionati nel corso dell’ultimo intervento di controllo eseguito dalla task force coordinata dalla polizia di Stato. Operazione avvenuta nel centro storico di Catania per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

I poliziotti del commissariato Centrale, della squadra cinofili e della Divisione Anticrimine della questura hanno pattugliato alcune vie particolarmente frequentate. Emerse diverse gravi irregolarità su più fronti che hanno determinato l’elevazione di sanzioni per oltre 12 mila euro.

L’attività è stata coordinata dai poliziotti del commissariato Centrale, vedendo impegnati, oltre ai poliziotti, il Corpo Forestale della Regione siciliana, l’Ispettorato nazionale del lavoro, il Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria e del Dipartimento di prevenzione – Spresal e Servizio Igiene pubblica dell’Asp di Catania e la Polizia Locale di Catania.