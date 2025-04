Sara Campanella, la famiglia vuole intitolarle una fondazione

L'annuncio del fratello Claudio

PALERMO – La famiglia di Sara Campanella vuole mettere su una fondazione che porti il ​​nome dell’universitaria di 22 anni assassinata lo scorso 31 marzo a Messina da un collega. La fondazione sarà uno spazio attivo di solidarietà, sostegno, ma soprattutto prevenzione.

Lo scrive sui canali sociali Claudio Campanella, fratello di Sara. “La Fondazione sarà un punto di riferimento per sostenere le persone in difficoltà, per supportare progetti educativi, per la prevenzione e sensibilizzazione delle giovani generazioni, a partire sin dalla scuola dell’infanzia, per contrastare stereotipi di genere e promuovere relazioni sane con iniziative concrete e progetti sul territorio, coinvolgendo genitori, operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine e istituzioni”.

“Per rendere tutto questo possibile, abbiamo bisogno del vostro supporto. Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. Dona ora e aiutaci a costruire qualcosa di grande, nel nome di Sara”, si legge.