Sara Campanella, nasce l’associazione. Il padre: “Aiutiamo chi ha paura”

L'annuncio dei genitori della ragazza uccisa a Messina

PALERMO – “L’obiettivo della nostra associazione è aiutare coloro che hanno paura di denunciare. Sara credeva in questi valori, era contro la violenza sulle donne, lo è stata fino all’ultimo. Con il suo no non voleva accettare di uscire con quel ragazzo”.

Lo ha detto durante il primo evento pubblico, a Palermo, dell’associazione ‘Sara Campanella Ets’, Alex Campanella, padre della 22enne accoltellata e uccisa a Messina, nel marzo scorso, da un collega di università, Stefano Argentino, il quale si è poi tolto la vita in carcere.

Sara Campanella, nasce l’associazione

I genitori della giovane hanno costituito un’associazione, che porta il nome della figlia per prevenire i fenomeni di violenza.

“La storia di Sara è anomala – ha proseguito – ma l’associazione è nata soprattutto per questo, per aiutare le persone deboli. Abbiamo già accolto le testimonianze di alcune ragazze che avevano paura e che hanno denunciato. Hanno trovato coraggio. Sara non c’è più, ma sta già iniziando ad aiutare delle altre ragazze che hanno bisogno”.