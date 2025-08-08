 Sardegna, soccorritore del 118 ucciso nella notte a colpi di pistola
Sardegna, soccorritore del 118 ucciso nella notte a colpi di pistola

Il killer gli ha sparato diversi colpi a distanza ravvicinata
OMICIDIO
di
BUDDUSO’ – Un uomo di 51 anni, Marco Pusceddu, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso, è stato ucciso nella notte mentre si trovava nella sede dell’associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord Sardegna, dove prestava servizio come soccorritore.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo si è presentato nella sede del 118 chiedendo esplicitamente della vittima, ha sparato alcuni colpi di pistola, da distanza ravvicinata, per poi fuggire a piedi. Per Pusceddu non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sull’omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Ozieri.

