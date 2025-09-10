 Sassi, fumogeni e bombe carta verso la polizia, 3 arresti a Messina
“Carnevale No Ponte”: bombe carta alla polizia, 3 arresti a Messina

Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento
L'INCHIESTA
di
MESSINA – Tre persone sono state arrestate dalla polizia, su ordine del Gip di Messina, per le violenze durante la manifestazione “Carnevale No ponte” dell’1 marzo scorso. Due degli arrestati sono residenti a Bari, l’altro in provincia di Varese.

Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravissime, danneggiamento, deturpamento, minaccia in concorso.

L’accusa: lancio di sassi, bottiglie e bombe carta

I manifestanti (uno con il costume da scheletro, l’altro da lucertola), avrebbero lanciato sassi, fumogeni, bottiglie e bombe carta all’indirizzo degli agenti e, insieme ad una terza persona, avrebbero aggredito due poliziotti. 

