Savarino al fianco degli studenti: “Un ddl contro il business mafioso”

La deputata sposa l'iniziativa redatta dagli universitari

PALERMO – “La mia convinta presenza alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge regionale redatta dagli studenti di giurisprudenza dell’Universita di Palermo per il contrasto al consumo di droghe da parte dei più giovani è un segnale di vicinanza concreta che Fratelli d’Italia vuole dare ai nostri ragazzi”, lo dice la deputata regionale di FdI Giusy Savarino.

“La previsione di un sistema di intervento sociosanitario integrato e diffuso sul territorio siciliano in materia di dipendenze patologiche, ovvero da sostanze stupefacenti, tecnologia, gioco, pornografia o alcol è un tema cruciale su cui non mancherà il nostro supporto in aula per una rapida approvazione. Così facendo, finalmente, la Regione Siciliana potrà dotarsi di una legge che normi i servizi assistenziali e istituisca unità mobili, attività per il contrasto alle tossicodipendenze e interventi educativi e formativi nelle scuole”, spiega. E aggiunge: “Così combattiamo la mafia e il suo business che si nutre di giovani vite che si spengono in silenzio nelle nostre strade”.