Nella mattinata di martedì 24 febbraio, un bambino di 9 anni è precipitato da un terrazzino della scuola Papa Giovanni XXIII, a Pietra Ligure, in provincia di Savona, a causa del cedimento di una ringhiera.

Il minore è caduto da un’altezza di circa quattro metri ed è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona.

Le sue condizioni sono state giudicate gravi ma non tali da far temere per la vita. Avrebbe riportato un politrauma. Successivamente i sanitari hanno disposto il trasferimento in via precauzionale all’ospedale Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

La ricostruzione

In base ad una prima ricostruzione, il bambino si trovava sul terrazzino al primo piano quando la balaustra avrebbe improvvisamente ceduto, provocando la caduta nel vuoto. L’altezza stimata è di circa quattro metri.

Il piccolo, che al momento dell’incidente stava percorrendo il “terrazzamento” che costeggia il perimetro dell’edificio scolastico, è atterrato nel cortile interno.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La balaustra ha ceduto in modo parziale e verrà sottoposta ad accertamenti tecnici per verificare l’eventuale presenza di deterioramenti strutturali. Gli investigatori dovranno inoltre chiarire se il bambino si sia semplicemente appoggiato alla protezione oppure se, durante un momento di gioco, vi abbia urtato contro provocandone lo spostamento.

