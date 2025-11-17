Sbanda e finisce contro un muro: un ferito in via Olio di Lino

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto il 118

PALERMO – Ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Grave incidente stradale in via Olio di Lino a Palermo, dove un uomo è rimasto ferito. Era alla guida di una Citroen quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada.

L’incidente in via Olio di Lino e i soccorsi

L’impatto si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre la parte anteriore del mezzo a un groviglio di lamiere. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente all’ospedale Ingrassia.

L’incidente in via Olio di Lino

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi: si sono registrati disagi alla circolazione in attesa che il mezzo venisse rimosso dalla carreggiata. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Una lunga scia di incidenti

Si tratta dell’ennesimo incidente sulle strade siciliane nel giro di poche ore. Ieri, domenica 16 novembre, un motociclista palermitano di 38 anni, Daniele Volpes, ha perso la vita sulla strada statale 117, in provincia di Messina. Abitava nella zona di Romagnolo e da poco tempo era stato assunto come autista dalla Rap.

Un 16enne ha perso la vita

Uno studente di 16 anni, Carlo Pendola, è morto in un incidente stradale a Montevago (Agrigento), in pieno centro abitato. Mentre era alla guida della sua moto, in viale XV Settembre, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

La tragedia a Catania

Altra tragedia Catania: sulla A18 un 50enne è stato travolto e ucciso da una macchina dopo essere sceso dalla sua auto per controllare una gomma. L’incidente è avvenuto sulla Messina-Catania, seicento metri prima del casello di San Gregorio. L’automobilista, che viveva a Siracusa, era nato a Milano, aveva forato e chiamato il carro attrezzi, ma appena è sceso dalla macchina è stato investito.

Un 14enne ferito

Nel Siracusano si sono invece registrati quattro feriti, tra cui un 14enne, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe perso il controllo della propria auto mentre attraversava la piazza. Il veicolo ha travolto alcuni pedoni e diverse persone che si trovavano sedute ai tavolini dei bar, finendo contro alcune vetture parcheggiate, fino a fermarsi sul marciapiede. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.