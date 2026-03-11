 Sbarcati a Messina con 12 chili di cocaina, arrestati due catanesi
Sbarcati a Messina con 12 chili di cocaina, arrestata coppia di catanesi

L'operazione dei carabinieri agli imbarcaderi
MESSINA – Sbarcati a Messina con 12 chili di cocaina in auto, arrestata una coppia di catanesi. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Messina Sud e del nucleo radiomobile. In manette un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna di 24 anni, entrambi di origini catanesi.

Dovranno rispondere di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, nell’ambito dei servizi agli imbarcaderi da e per la Calabria, i militari hanno controllato un’auto che viaggiava a bordo di un traghetto proveniente da Villa San Giovanni, auto che ha attirato il fiuto di un cane antidroga.

Nel corso della perquisizione i militari hanno individuato un vano all’interno del sedile del passeggero, dove erano nascosti 12 chili di cocaina suddivisi e sigillati in 10 confezioni di plastica. La perquisizione si è estesa al domicilio della coppia dove i carabinieri hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana in 10 buste, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. L’uomo e la donna sono portati nel carcere di Messina.

