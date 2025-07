Scacchi, Clio Alessi nella leggenda: tre titoli italiani giovanili su tre

La regina palermitana degli scacchi domina l’Italia e conquista il mondo

TERRASINI (PALERMO) – Si sono conclusi oggi, presso il resort Città del Mare di Terrasini, i Campionati Italiani Giovanili di Scacchi Under 18, che hanno coinvolto 1.275 giovani scacchisti provenienti da tutte le regioni italiane. A brillare, ancora una volta, è stata Clio Alessi, classe 2013, che ha vinto il Campionato Under 12 Femminile con un clamoroso 9 su 9, dominando il torneo in maniera assoluta.

Tre titoli italiani e tre tornei perfetti

Clio Alessi entra ufficialmente nella storia: è l’unica giocatrice italiana ad aver vinto i titoli Under 8, Under 10 e Under 12 con punteggio pieno. Un percorso straordinario: 27 partite giocate, 27 vittorie. Nessun pareggio. Nessuna sconfitta. Un dominio totale, certificato anche dai numeri di quest’ultima edizione: la seconda classificata si è fermata a 6,5 punti, ben 2,5 in meno rispetto a Clio. Anche quest’anno Clio Alessi ha firmato un immacolato 9 su 9, risultando l’unica atleta di tutte le dodici categorie a chiudere il torneo a punteggio pieno

Ormai chiamata dalla stampa “la piccola Sinner degli scacchi”, Clio dimostra una maturità tecnica e una forza mentale fuori dal comune. È la regina incontrastata degli scacchi giovanili italiani.

“Elo oltre 1940 e obiettivo Candidato Maestro”

Tesserata per l’ASD Palermo Scacchi, Clio ha già superato i 1940 punti Elo e si avvicina alla soglia dei 2000, obiettivo che le aprirebbe le porte del titolo di Candidato Maestro. Il suo stile di gioco è solido, preciso e strategicamente avanzato, spesso lodato anche da istruttori internazionali.

Tra le dieci migliori scacchiste al mondo

Nel 2025 Clio è stata selezionata tra le dieci giovani scacchiste più promettenti al mondo per partecipare al prestigioso programma internazionale “Women in Chess”, promosso da Chessable e sostenuto da Judit Polgar e Artur Yusupov. Il percorso formativo, della durata di un anno, coinvolge ragazze straordinarie provenienti da tutti i continenti.

Anche la Federazione Scacchistica Italiana ha dato risalto a questo traguardo, celebrandola come esempio di eccellenza italiana nel panorama femminile globale.

Nell’Albo d’Oro degli Illustri Siciliani nel Mondo

Nel 2021, all’età di soli 8 anni, Clio Alessi è stata insignita del Premio Telamone ed è entrata ufficialmente nell’Albo d’Oro degli Illustri Siciliani nel Mondo. Si tratta di uno dei massimi riconoscimenti culturali conferiti dalla Sicilia a personalità che si sono distinte in campo artistico, scientifico, culturale o sportivo.

Un albo che ha incluso, nel corso della sua storia, figure come:

• Luigi Pirandello, Premio Nobel per la Letteratura

• Leonardo Sciascia, scrittore e intellettuale

• Rita Levi-Montalcini, Andrea Camilleri, Antonino Zichichi e molti altri.

Clio è stata la più giovane premiata di sempre. Il suo nome è oggi legato a quello dei più grandi ambasciatori della cultura siciliana nel mondo.

I podi dei Campionati Italiani Giovanili 2025

Under 8 Open

Filip Xanina (Udine)

Fabio Parolin (Treviso)

Edoardo Ferrari (Bologna)

Under 8 Femminile

Elisa Rollo (Lecce)

Ilaria Martina Beati (Bergamo)

Laya Arun (Milano)

Under 10 Open

Tommaso Loberti (Alessandria)

Marco Antonio Santoro (Foggia)

Stefano Bertone (Cuneo)

Under 10 Femminile

Emma Donina (Brescia)

Giorgia Coen (Ancona)

Cloe Gjoka (Ferrara)

Under 12 Open

Michele Di Liberto (Milano)

Gabriele Scrimieri (Catanzaro)

Umberto Di Fede (Palermo)

Under 12 Femminile

Clio Alessi (Palermo) – 9/9

Miriam Marrone (Bari) – 6.5

Stella Andreoli (Brescia)

Under 14 Open

Cosimo Chiari (Firenze)

Davide Pulvirenti (Catania)

Matteo Nardoni (Roma)

Under 14 Femminile

Ria Arun (Milano)

Chiara Fargetta (Catania)

Lavinia Cara Romeo (Milano)

Under 16 Open

Manfredi La Barbera (Palermo)

Giorgio Folin (Bologna)

Alberto Ganci (Palermo)

Under 16 Femminile

Amalya Manco (Torino)

Eva Peretti (Roma)

Ludovica Parisi (Roma)

Under 18 Open

Gabriel Urbani (Catania)

Vittorio Cinà (Palermo)

Lorenzo Fava (Bologna)

Under 18 Femminile

Giulia Sala (Bergamo)

Enrica Zito (Bologna)

Alessia Natoli (Chieti)

Classifiche generali

• Regioni:

1. Sicilia – 193 punti 2. Lombardia – 191 punti 3. Emilia-Romagna – 99 punti • Province: 1. Palermo – 125 punti 2. Milano – 105 punti 3. Roma – 79 punti • Società: 1. ASD Palermo Scacchi – 107 punti 2. Accademia Scacchi Milano – 56 punti 3. Il Castelletto – 49 punti

La cerimonia finale

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà questa sera, 5 luglio alle ore 21:30, presso l’Anfiteatro di Città del Mare, accompagnata dall’Inno di Mameli. Sono attese oltre 3.000 persone per celebrare i vincitori.

Clio Alessi: la regina degli scacchi italiani

Clio Alessi non è più una promessa. È una regina. Con tre titoli nazionali conquistati a punteggio pieno, il riconoscimento internazionale tra le migliori scacchiste del mondo e il suo nome accanto a Pirandello e Sciascia nell’albo degli Illustri Siciliani, Clio rappresenta il futuro luminoso dello sport giovanile italiano.