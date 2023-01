Scaletta Zanclea, scomparso giovane di 17 anni: ricerche in corso

Del ragazzo non si hanno più notizie da ieri mattina

1' DI LETTURA

SCALETTA ZANCLEA (ME) – Ore di apprensione a Scaletta Zanclea, nel Messinese, per la scomparsa di un giovane di 17 anni, Manuel Billé, che frequenta il liceo scientifico Seguenza di Messina. Del ragazzo non si hanno più notizie da ieri mattina. Ieri sera i familiari di Manuel hanno presentato denuncia di scomparsa.

Le ricerche

Avvisate le forze dell’ordine. Sono in corso le ricerche di amici e parenti anche nei vicini comuni della riviera jonica. Tanti i post sui social che segnalano la sua scomparsa per cercare di avere indicazioni utili. A seguire gli sviluppi anche il sindaco Gianfranco Moschella. Al momento non si hanno altri elementi utili.