Obbligo di dimora per un 24enne di Librino

CATANIA – I carabinieri di Piazza Dante notano un ragazzo di Librino che avevano arrestato alcune settimane fa per droga, in macchina, sulla circonvallazione. Era alla guida e in macchina c’erano una donna e una bambina. A un certo punto l’auto si è fermata e si è avvicinata una cliente, che ha acquistato della marijuana.

Così è scattato un blitz e il ragazzo, un 24enne, è stato arrestato. In macchina c’erano 23 dosi di erba, in tutto 150 grammi, e in tasca lui aveva circa 200 euro. I militari hanno sequestrato tutto. Il pregiudicato è stato arrestato, ma sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16. Il giovane era sottoposto all’obbligo di firma. Lo scambio di droga invece è avvenuto in via Lavandaie.