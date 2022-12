Scaricano 70kg di hashish dall’auto: due arresti

Sono stati bloccati nei pressi di un box in via Ernesto Basile

PALERMO – La polizia ha arrestato un palermitano di 48 anni e un napoletano di 42 mentre stavano scaricando 70 chili di hashish a Palermo. I due sono stati bloccati nei pressi di un box in via Ernesto Basile. La droga era nascosta nel doppio fondo di un’auto. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile della Questura. Il provvedimento dovrà passare al vaglio del gip per la convalida.