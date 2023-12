Scarpe&Scarpe a rischio chiusura: Confimprese incontra i dipendenti

Il 31 dicembre scadrà il contratto di locazione

PALERMO – Il 31 dicembre 2023 scadrà il contratto di locazione tra il punto vendita Scarpe & Scarpe e Multi Veste Italy 4, società che gestisce il centro commerciale Forum di Palermo. Con la scadenza del contratto in 17 rischiano il posto di lavoro e, al momento, non ci sarebbero possibilità di continuare l’attività commerciale.

Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo, ha incontrato ieri commessi per esprimere la sua solidarietà. “Sono qui solo per solidarizzare con loro – dice Felice – mi immedesimo nel loro stato d’animo, nell’ansia e nella preoccupazione di chi vede cambiare il proprio destino da un giorno all’altro. Ho promesso a me stesso di fare tutto quanto è in mio potere per evitare, nei limiti del possibile, dei licenziamenti incomprensibili dal punto di vista commerciale ed imprenditoriale.”

All’incontro, su invito di Giovanni Felice, hanno partecipato Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive, e Dario Chinnici, consigliere comunale.

Forzinetti: “La proprietà vorrebbe rimanere a Palermo”

“La proprietà del negozio ha interesse a rimanere a Palermo e me lo ha esternato. Vorrebbe investire però su una superfice di vendita di 1200 metri quadrati, assumendo lo stesso personale del negozio al Forum, anche fuori dai centri commerciali. La location potrebbe anche essere in via Roma, una delle strade proposte. C’è un emendamento entro fine anno che dovrebbe essere inserito in finanziaria per l’aumento della superficie autorizzabile dei negozi e supermercati nel centro storico, fino a 750 metri quadrati. Inoltre, come Comune di Palermo, stiamo lavorando ad una procedura di articolo 5, che potrebbe essere attiva già dall’inizio del prossimo anno”.

Chimici: “Mi impegnerò per evitare i licenziamenti”

“Ho riposto all’invito del presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice – ha dichiarato il Consigliere Comunale Dario Chinnici – perché il mantenimento dei livelli occupazionali è una priorità per la nostra amministrazione. Ho voluto esprimere personalmente la mia solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori di Scarpe&Scarpe – ha concluso – e ho promesso loro il mio impegno personale per trovare idonee soluzioni alla vertenza che evitino inspiegabili licenziamenti”.

