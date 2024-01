Scarpe&Scarpe verso la permanenza al Forum: si discute su nuove intese

Il 31 dicembre è scaduto il contratto di locazione ma ora si cerca il rinnovo

PALERMO – Spiragli per la permanenza di Scarpe&Scarpe al Forum di Palermo. Il 31 dicembre 2023 è scaduto il contratto di locazione tra il punto vendita e Multi Veste Italy 4, proprietaria del centro commerciale, ma la nuova proprietà del marchio di calzature si è dichiarata intenzionata a fornire le garanzie di stabilità finanziaria e continuità aziendale necessarie per proseguire nel rapporto contrattuale.

Si cercano nuove intese

Un passo avanti fondamentale e auspicato da ambo le parti, volto a mantenere presso Forum Palermo lo storico negozio di calzature, borse, abbigliamento e accessori. Multi Veste Italy 4 nei mesi scorsi aveva ipotizzato un mancato rinnovo del contratto con Scarpe&Scarpe ma, a valle degli incontri recentemente intercorsi con la nuova proprietà del marchio, ha ricevuto le necessarie conferme e ha aperto al rinnovo del contratto.

In ballo c’è anche il futuro dei 17 dipendenti del punto vendita, che a dicembre avevano incontrato le istituzioni per esternare le preoccupazioni in merito a una chiusura. Anche l’assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo, aveva ricevuto i sindacati per discutere della vertenza.