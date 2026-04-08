 Scende dall'auto in panne e viene travolto: morto a 43 anni
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Scende dall’auto in panne e viene travolto: morto un operaio di 43 anni

ambulanza
La procura ha aperto un'inchiesta
SASSARI
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1 min di lettura

SASSARI – Luigi Pala, operaio 43enne di Sassari, è stato travolto e ucciso da un’auto questa notte, intorno alle 23, lungo la strada provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri. Il 43enne aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto.

È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’altra macchina, guidata da un uomo, che non è riuscito a schivare l’operaio. L’automobilista si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi. La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta.

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