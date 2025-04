Ragusa, Schembari eletta presidente del Libero consorzio comunale

"Un momento importante per il nostro territorio"

RAGUSA – Il sindaco di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, è il nuovo presidente della ex Provincia di Ragusa oggi Libero Consorzio comunale di Ragusa.

Schembari, candidata del centrodestra, ha preso il 47% dei voti nelle elezioni di secondo livello, seguita dal sindaco di Acate Gianfranco Fidone, che ha preso il 27% dei voti. Terzo il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, col 25%, candidato del centrosinistra.

Hanno votato 214 dei 216 aventi diritto al voto.

“Questo è un momento importante per il nostro territorio. La ricostituzione della Provincia rappresenta un’opportunità unica per affrontare insieme le sfide e valorizzare le potenzialità di ogni singolo comune. Lavoreremo uniti, ascoltando le esigenze di tutti, per il bene della nostra amata provincia”.

Così Maria Rita Schembari, dopo la elezione a presidente della Provincia con il 46,31% dei voti ottenuti durante le consultazioni di secondo livello tenute ieri.

Salvo Sallemi, senatore di Fratelli d’Italia. “Congratulazioni vivissime a Maria Rita Schembari. La sua elezione a presidente è una vittoria che premia stile, competenza e capacità di amministrare. Sono valori e qualità che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale e che la guideranno, con il supporto degli eletti, nel nuovo importante ruolo”.

“Questa elezione – continua – conferma l’unità e la forza della coalizione di centrodestra, capace di proporre progetti condivisi anche con i sindaci civici e che sono espressione di buon governo sul territorio. Auguro alla neoeletta presidente e all’intero consiglio provinciale un lavoro fruttuoso specie sui dossier più importanti, quali trasporti, infrastrutture, turismo, ambiente. Fratelli d’Italia continua a esprimere buona amministrazione e auguri di buon lavoro agli eletti nella nostra lista”.