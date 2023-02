Schiaffo del Ppe a Berlusconi, nessun incontro in Italia

Dopo lo stop è l'ex premier a difendersi

Il Partito Popolare Europeo ha deciso “di annullare le giornate di studio in programma a Napoli, a seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina”. Lo afferma via Twitter il capogruppo del Ppe Manfred Weber.

Dura replica del ministro Tajani: “Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione”.

In serata, ieri, poi Silvio Berlusconi è intervenuto sulla vicenda. “Con il mondo sull’orlo di una guerra nucleare tra Russia e i Paesi della NATO – scrive l’ex premier sui social -, io vengo criticato perché sto chiedendo che insieme ai sostegni per l’Ucraina, da sempre condivisi e votati da Forza Italia, si apra immediatamente un tavolo per arrivare alla pace. Questo è un dovere per un partito come il PPE. Ritengo che il tema non sia più rinviabile e chiedo che venga messo subito all’ordine del giorno nelle riunioni del Ppe”.