Schianto contro il guard rail, perde la vita un 32enne

Giuseppe Triolo era a bordo della sua moto lungo la Statale 417.

1' DI LETTURA

SAN MICHELE DI GANZARIA. Uno schianto fatale per una domenica che si è tramutata in tragedia. Non è sopravvissuto all’incidente il 32enne Giuseppe Triolo, che ieri ha perso il controllo della sua moto lungo la Catania-Gela nella porzione di territorio che ricade a Caltagirone. In sella alla sua Aprilia 750: testimone del dramma, un amico che lo seguiva guidando un altro mezzo a due ruote.



Giuseppe Triolo, è finito contro il guardrail della Statale 417, all’altezza di una curva. I soccorsi sono arrivati immediatamente ma il 32enne (parecchio conosciuto e voluto bene tra la comunità del suo paese) non ce l’ha fatta. Poco prima dell’arrivo in ospedale il suo cuore ha cessato di battere: nel tragitto che gli operatori sanitari del 118 stavano compiendo verso l’ospedale di Caltagirone.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caltagirone.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Il Comune di San Michele di Ganzaria, ha espresso il propio cordoglio con il sindaco Danilo Parasole, che ha affidato un post ai sociali: “La Comunità Sammichelese è stata colpita tragicamente per la grave perdita di una giovane vita spezzata in un incidente stradale.

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Triolo e La Rocca in questa circostanza di dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe”.