 Tribiano, schianto nella notte a bordo dello scooter: fidanzati morti
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Schianto nella notte a bordo dello scooter, fidanzati morti

fidanzati morti
Convivevano da un anno
TRAGEDIA NEL MILANESE
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1 min di lettura

Tragedia a Tribiano, nel Milanese. Alexandru Viorel, 26 anni, e Sarah Ernani, di un anno più piccola, sono morti in un incidente stradale. I due fidanzati viaggiavano in scooter lungo la strada che collega la frazione di Lanzano con il comune di Mulazzano.

Domenica mattina i passanti che stavano facendo jogging hanno visto i corpi e dato l’allarme.
Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi erano in sella a uno scooter. Lo scooter prima è finito dentro un fossato e poi si è schiantato contro un muretto in cemento.

I due fidanzati convivevano da un anno.

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