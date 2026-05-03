Schianto nella notte a bordo dello scooter, fidanzati morti

Convivevano da un anno

Tragedia a Tribiano, nel Milanese. Alexandru Viorel, 26 anni, e Sarah Ernani, di un anno più piccola, sono morti in un incidente stradale. I due fidanzati viaggiavano in scooter lungo la strada che collega la frazione di Lanzano con il comune di Mulazzano.

Domenica mattina i passanti che stavano facendo jogging hanno visto i corpi e dato l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi erano in sella a uno scooter. Lo scooter prima è finito dentro un fossato e poi si è schiantato contro un muretto in cemento.

I due fidanzati convivevano da un anno.