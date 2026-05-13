Schianto sulla statale a Paceco, muore motociclista di 40 anni

La vittima è Luciano Crapisi, tecnico radiologo dell’Asp di Trapani

TRAPANI – Tragedia lungo la strada statale 115, nel territorio di Paceco, dove un motociclista di 40 anni ha perso la vita in un incidente autonomo.

La vittima è Luciano Crapisi, tecnico radiologo residente a Marsala e in servizio all’Asp di Trapani. L’uomo viaggiava a bordo di una moto Ducati quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un jersey in cemento collocato lungo la carreggiata in un tratto interessato da lavori stradali.

Dopo il violento impatto, secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il quarantenne non c’è stato nulla da fare.

La notizia della morte di Crapisi ha suscitato profondo cordoglio tra amici, colleghi e conoscenti. La madre della vittima è un’odontoiatra molto conosciuta a Marsala. Dolore anche tra il personale del reparto di radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove il tecnico radiologo lavorava.

Crapisi prestava servizio all’Asp dal 2023 e lo scorso primo maggio era stato stabilizzato a tempo indeterminato.