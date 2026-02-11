Schifani a Niscemi: pronti da 400 a 900 euro al mese per gli affitti

L'annuncio del governatore per gli sfollati della cittadina colpita dalla frana

PALERMO – “Da oggi ogni famiglia sfollata a Niscemi avrà a disposizione un contributo per l’affitto di un’abitazione una somma che varia dai 400 ai 900 euro al mese. La Regione sta lavorando nell’arco dei prossimi dieci giorni a un provvedimento per un contributo a fondo perduto per l’acquisto di abitazioni. Ci sono tutte le somme disponibili”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani a Niscemi.

“Il governo regionale ha raschiato ulteriormente il barile autorizzando altri 500 milioni di euro per i danni dovuti al maltempo. Su Niscemi lo Iacp ha già la disponibilità di tre immobili che saranno trasferiti al comune”.

Il presidente della Regione è arrivato in mattinata a Niscemi per fare il punto della situazione sulla frana con il sindaco Massimiliano Conti e le autorità che stanno monitorando la situazione.