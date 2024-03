Schifani allontana la vendita di Birgi: “Lo scalo sta bene, fiducia in Airgest”

Il governatore: "Mai parlato della cessione"

PALERMO – Nessuna vendita dell’aeroporto di Trapani, uno scalo che “sta bene” e che quest’anno “ha fatto registrare un attivo per la prima volta”. Incontrando i cronisti per illustrare i dettagli dei nuovi interventi messi in campo dalla Regione per contrastare il caro-voli, il governatore Renato Schifani detta la linea sul futuro di Birgi.

Schifani: “L’aeroporto di Trapani sta bene”

“Non ho mai parlato di vendita dell’aeroporto di Trapani, che è in piena salute””. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nel corso di una conferenza stampa sulle misure di contrasto al caro-voli ha “, ha sottolineato Schifani rispondendo a una domanda sulla richiesta di incontro avanzata dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dopo le voci di interessamenti da parte di privati sullo scalo ‘Vincenzo Florio’.

Schifani: “Airgest in attivo”

“Airgest, società che gestisce Birgi, ha registrato un conto economico attivo per la prima volta e anche i voli internazionali sono aumentati – ha aggiunto Schifani -. La società sta recuperando ed è in utile. L’aeroporto, inoltre, ci ha dato una grossa mano in occasione dell’incendio della scorsa estate a Fontanarossa, dimostrando grande professionalità”.

“Piena fiducia sul management di Airgest”

Schifani, che ha ribadito la sua “piena fiducia” all’attuale management di Airgest, ha poi spiegato i contorni del provvedimento di ricapitalizzazione per Airgest previsto del Collegato alla Finanziaria regionale e che è finito, però, sotto la lente d’ingrandimento del Mef: “Non si tratta di una ricapitalizzazione causata da perdite ma di un ulteriore investimento per uno scalo che ha aumentato il proprio traffico e che quindi ha bisogno di un salto di qualità”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA