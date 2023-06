Schifani apre al dialogo ma avverte: governo non ricattabile

Il governatore e il nodo Taormina

2' DI LETTURA

PALERMO – Il Comune di Taormina, e in particolare il suo sindaco Cateno De Luca, chiedono fondi per garantire i servizi nell’organizzazione dei grandi eventi della Regione ma dalle parti di Palazzo d’Orleans la linea è quella della fermezza. La esprime il governatore Renato Schifani, in occasione della presentazione del nuovo collegamento veloce Palermo-aeroporto.

Schifani: “Ok al dialogo ma non siamo ricattabili”

Schifani non nomina De Luca, ma partendo dal ragionamento sul ddl Collegato che oggi approda all’Ars annuncia apertura al dialogo con le opposizioni, ma ci sono dei paletti. “In quel ddl ci sono nodi politici da sciogliere e ne parlerò con gli assessori e i capogruppo della maggioranza, ma considerando anche l’atteggiamento delle opposizioni – le parole del governatore -. Ho sempre detto che il mio governo dialogherà con tutti, sono contro i no pregiudiziali”. Fin qui le aperture alle opposizioni, ma Schifani poi lancia un messaggio che sembra avere come unico destinatario De Luca: “Il rispetto tra le istituzioni è essenziale, ma se qualcuno utilizzando le istituzioni pensa di ricattare questo governo noi andremo avanti. La forza del nostro Esecutivo è la serietà e la compostezza, che non è debolezza ma forza, a presidio del benessere dei cittadini”.

Le aperture di Galvagno su Taormina

Il ddl collegato è composto al momento da una cinquantina di articoli, il ragionamento che si sta facendo in queste ore verte attorno all’ipotesi di sfoltire il testo ma anche di presentare alcuni emendamenti aggiuntivi. In mattinata era stato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ad aprire alla possibilità di un sostegno a Taormina: “Parlerò con il presidente della Regione e con l’assessore al Turismo per capire se ci sono le risorse per potere soddisfare le legittime aspettative di chi deve affrontare una stagione importante – aveva detto -. Taormina diventerà estremamente importante sotto il profilo turistico, impensabile che debba essere eccezionale rispetto ad altri. Il no a prescindere sarebbe sbagliato”.

S.C.