Schifani: “Dall’avvio del programma Fsc 2021-2027, spesi oltre 210 milioni”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO – La Regione Siciliana accelera sull’attuazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa effettiva che, a un anno circa dall’avvio del programma, ha già raggiunto quota 210,6 milioni di euro. In base ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, si legge in una nota, sono 270 i progetti già avviati per un valore di oltre 2,2 miliardi di euro, a conferma dell’avanzamento dell’Accordo di coesione sottoscritto tra la Sicilia e il governo centrale.

Schifani: “Incremento delle risorse alle politiche abitative”

Nella seduta straordinaria del 29 dicembre scorso, inoltre, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla riprogrammazione degli Accordi di coesione e alla revisione dei cronoprogrammi per le risorse Fsc 2021-2027. L’intesa recepisce le richieste avanzate nei mesi scorsi dalle amministrazioni in considerazione delle rimodulazioni di medio termine del Fesr 2021-2027 e delle scadenze di altri programmi in fase di attuazione o di chiusura tra i quali c’è anche il Pnrr.

“La spesa effettuata e l’intesa raggiunta sulla riprogrammazione degli Accordi di coesione – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – testimoniano il lavoro di rafforzamento della capacità amministrativa regionale e consentono di dare continuità agli interventi strategici per lo sviluppo della Sicilia. Particolarmente rilevante è l’incremento delle risorse destinate alle politiche abitative, che rappresentano una priorità per il mio governo, in risposta ai crescenti bisogni delle famiglie e dei territori”.

“Apprezzamento per il lavoro degli uffici”

Il presidente Schifani ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici regionali, dalle amministrazioni beneficiarie e da Cassa depositi e prestiti il cui “qualificato supporto è stato fondamentale per l’avanzamento della spesa e delle procedure”.

Il pacchetto di misure approvato in Conferenza Stato-Regioni prevede il rafforzamento degli interventi contro il disagio abitativo, nell’ambito della nuova priorità “Housing” del Fesr 2021-2027. In seguito all’intesa, la Regione procederà nel corso di quest’anno a una nuova rimodulazione dei programmi: entro il 30 giugno la dotazione finanziaria proprio per le politiche abitative crescerà di oltre 180 milioni di euro, attestandosi così a circa 250 milioni complessivi.

L’accordo di coesione

L’Accordo di coesione firmato a maggio 2024 dal presidente Schifani e dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha assegnato alla Sicilia 5,3 miliardi di euro di risorse Fsc 2021-2027. Nel corso del 2025 l’attuazione ha registrato un significativo avanzamento, con impegni che, al 31 dicembre, sfioravano i 600 milioni di euro.

Tra i principali interventi in fase di realizzazione ci sono i termovalorizzatori di Palermo e Catania, la riqualificazione delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Palermo-Messina, il secondo lotto della metropolitana Misterbianco-Paternò, la realizzazione di dissalatori a Porto Empedocle, Trapani e Gela, la riqualificazione delle terme di Sciacca e Acireale e la manutenzione straordinaria della diga Olivo.