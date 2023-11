Schifani: “Chi cerca ancora di mascariare Berlusconi è ignobile”

Alla convention nazionale di Forza Italia

TAORMINA (MESSINA) – “Comunque saranno gli esiti delle elezioni europee, Forza Italia sarà nella cabina di comanda in Europa. Sull’invito che mi fa l’eurodeputato Martusciello di proporre candidato forte di Forza Italia, alzo le mani: sono tenuto a fare una lista dove ci sia forte competitività proprio per dare il massimo supporto al partito. Noi ci presenteremo col nostro simbolo, dobbiamo però anche lanciare un’Opa su una intera classe dirigente orfana, penso al Terzo polo che non esiste più. Non dobbiamo avere paura ad aprirci, perché dobbiamo essere dinamici”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al meeting di Taormina di Forza Italia in corso di svolgimento a Taormina.

Che ha aggiunto: “Noi abbiamo combattuto la mafia con le leggi, non con le sfilate. E’ ignobile che c’è chi cerca di mascariare ancora Berlusconi”.

Il programma

Sarà il segretario e vice premier Antonio Tajani in tarda mattina a chiudere la due giorni del meeting del buongoverno organizzata da Forza Italia a Taormina. Prima di lui parleranno i ministri dell’Università e della ricerca Annamaria Bernini e dell’Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a seguire il governatore della Sicilia Renato Schifani e l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, che ha curato ogni dettaglio della convention con i gruppi parlamentari di Camera e Senato. Ieri sera cena di gala. Grandi sorrisi attorno a una grande torta con i loghi Etna23, slogan della kermesse, e quello di Forza Italia-Berlusconi presidente. (Nella foto, proprio il momento conviviale della giornata di ieri)