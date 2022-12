L'annuncio del governatore

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo il ricorso all’Antitrust contro il caro voli, la Regione Siciliana non lascia, anzi raddoppia. Il governatore Renato Schifani, infatti, annuncia che ricorrerà anche alla Commissione europea contro quello che definisce “un cartello” tra le compagnie aeree Ita e Ryanair.

“Caro voli scandaloso”

“Il caro voli è scandaloso, senza precedenti – le parole del presidente della Regione Siciliana -. Le tratte che collegano Roma con Palermo e Catania sono servite solo dalle compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair: questi due vettori se pur non in modo ufficiale hanno fatto cartello. Ci siamo rivolti all’Antitrust e ci rivolgeremo anche alla Commissione europea. Andrò avanti fino in fondo”.

“580 euro per un Roma-Palermo”

Schifani, intervenuto a ‘Diario del giorno’, rubrica del Tg4, ha aggiunto:”Qualche giorno fa ho preso un volo da Milano a Roma pagando 150 euro, poi da Roma a Palermo 580 euro, si commenta da sé”.