Catanzaro (Pd): “Schifani è al corrente del decreto Urso sul caro voli?”

L'intervento del capogruppo dei democratici all'Ars

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il presidente Schifani, che si dichiara paladino della battaglia contro il caro-voli, è al corrente degli effetti che il decreto-Urso avrà sulla diminuzione delle tratte aeree e sull’aumento del costo dei biglietti? Alcune compagnie low cost come Easy-Jet e Ryanair hanno già fatto sapere che andremo incontro ad una riduzione dell’offerta e ad un incremento dei prezzi”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.



LEGGI ANCHE Easy Jet: “Il decreto sul caro voli farà alzare i prezzi”

La presa di posizione di Catanzaro

“Insomma – aggiunge Catanzaro – siamo di fronte all’ennesimo pasticcio del governo nazionale ed a pagare il prezzo più alto rischia di essere ancora una volta la Sicilia. Sul tema del caro-voli non bastano gli slogan e gli annunci di facciata: il presidente della Regione si confronti con tutto il parlamento per avviare, al di là degli schieramenti e dei colori politici, le iniziative necessarie a tutelare i siciliani di fronte alle scelte del governo Meloni che non fanno altro che aumentare la distanza tra la nostra isola ed il resto d’Italia”.