Schifani fa il punto con la maggioranza: clima collaborativo

La road-map dei provvedimenti da portare in aula.

PALERMO – La quiete dopo la tempesta. Il vertice con i capigruppo di maggioranza e i presidenti di commissione convocato dal presidente Schifani è andato in scena senza “dolcemente, senza strappi al motore” nonostante le tensioni della vigilia.

Schifani: “Clima collaborativo”

“La riunione si è svolta in un clima sereno e collaborativo, si è fatto il punto della situazione si è deciso di vederci una volta al mese per concordare insieme l’avvio e il sostegno dei ddl sia in commissione sia in aula”, spiega Schifani a LiveSicilia. “A breve avremo numerosi disegni di legge che approderanno in aula e il ddl sulle province inizia il suo percorso in commissione con l’apertura del termine degli emendamenti anche per approfondire bene il riparto delle funzioni tra la nuova provincia e i comuni di area metropolitana”, aggiunge.

La road map

“Abbiamo respirato un clima sereno”, conferma a LiveSicilia il capogruppo di FdI Giorgio Assenza. La riunione operativa e programmatica ha consentito al governo di mettere ordine e stilare un calendario di massima, ma soprattutto di individuare i disegni di legge prioritari pronti ad approdare in aula, tra questi quello sui debiti fuori bilancio, la riforma dei consorzi di bonifica (che entro giugno arriverà nella commissione di merito), la riforma dei beni culturali e quella della polizia municipale.

E ancora: il ddl che istituisce lo psicologo di base, quello che riorganizzare il settore estrattivo delle cave e quello (molto atteso) sul ripristino delle province ( con un occhio ai lavori romani sarà necessario mettere mano al disegno di legge, individuando in primo luogo le competenze che gli enti di area vasta andranno a gestire). Su un punto la squadra di governo non arretrerà: portare a termine la mission di approvare il bilancio entro il 31 dicembre.

“Puntiamo sulla qualità non sulla quantità di norme”

“Abbiamo individuato i disegni di legge che possono essere attenzionati per approdare in aula: nessuno vuole tirarsi indietro rispetto al lavoro ma ci sono prassi e regole parlamentari da seguire”, spiega Assenza. Positivo il commento della capogruppo della Lega Marianna Caronia. “Abbiamo portato avanti un lavoro proficuo, abbiamo parlato di priorità e individuato le norme da portare avanti a partire da quello sulle province da definire nel breve medio periodo ma c’è la volontà comune di portala a termine”, dice Caronia a Live Sicilia. Che aggiunge: “C’è molta carne al fuoco, penso al ddl sullo psicologo di base che avrà un impatto importante sui giovani, alle norme sugli enti locali da portare a termine entro settembre e alla riforma dei consorzi di bonifica che sarà in dirittura di arrivo in commissione entro giugno”, spiega Caronia. E puntualizza: “Siamo tutti concordi sul fatto che non conta la quantità ma la qualità delle norme”.