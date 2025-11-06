Schifani: “Il mio impegno non si ferma, la Sicilia viene prima di tutto”

Lo scrive il governatore. Anticipato il rientro da Bruxelles

BRUXELLES – “Tre anni fa ho preso un impegno con i siciliani: guidare questa Regione con responsabilità, determinazione e concretezza, per trasformare le promesse in risultati. Oggi mi trovo a Bruxelles per proseguire il lavoro del governo regionale in Europa, portando avanti il programma di sviluppo e le opportunità che la Sicilia merita”.

L’incontro a Bruxelles

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Renato Schifani, durante la sua missione istituzionale in Belgio. Il governatore ha incontrato oggi la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, per un confronto sul Piano regionale dei rifiuti.

“La Sicilia viene prima di tutto”

“Mentre a Palermo la maggioranza lavora alla legge di stabilità – per garantire continuità all’azione amministrativa – io continuo a rappresentare la Sicilia nei luoghi dove si costruiscono le politiche che contano per il nostro futuro. Il mio impegno non si ferma. La Sicilia viene prima di tutto”, aggiunge Schifani, che domani, 7 novembre, prenderà il primo volo all’alba per arrivare a Palazzo d’Orleans in mattinata.

Non si esclude la convocazione di una giunta straordinaria per assumere decisioni importanti, dopo l’inchiesta della Procura di Palermo su appalti e concorsi pubblici truccati con diciotto indagati. I magistrati hanno chiesto l’arresto, tra gli altri, del segretario della Dc Totò Cuffaro e del coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo della Dc nell’Assemblea siciliana Carmelo Pace.