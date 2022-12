Schifani incontra i sindacati: “Servono risposte immediate”

Il presidente della Regione e i segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno discusso delle tante emergenze siciliane

1' DI LETTURA

Dal bilancio della Sicilia ormai salvo, che rischiava di essere compromesso, alle infrastrutture. Dalle politiche attive e sociali alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Delle tante emergenze siciliane hanno discusso oggi i segretari di Cgil, Cisl e Uil Sicilia, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella Lionti a Palazzo d’Orleans con il presidente della Regione, Renato Schifani. Nel corso di questo primo incontro, durato circa un’ora, sono state dunque affrontate le principali vertenze occupazionali dell’Isola. Il governatore ha assicurato la propria disponibilità a un confronto periodico con le parti sociali nell’interesse comune della Sicilia. Schifani ha confermato l’impegno a difendere le prerogative statutarie dell’Isola, così come avvenuto in queste ore a Roma con la predisposizione e l’approvazione dell’emendamento “Salva Sicilia” in tema di bilancio.

I sindacati: “A famiglie e lavoratori servono risposte”



I leader delle organizzazioni sindacali hanno detto: “Abbiamo apprezzato la disponibilità al confronto sul progetto di riforme, sviluppo, crescita e lavoro. E sulle emergenze che affliggono la nostra terra. Siamo sempre stati pronti a sederci attorno a un tavolo per discutere di tutti i temi cruciali, in un momento particolarmente critico per famiglie e lavoratori, per i quali passa il futuro della nostra isola. È necessario mettere al centro le innumerevoli emergenze siciliane. A famiglie, giovani, lavoratori e pensionati servono riposte immediate attraverso l’avvio di confronti di merito che diano risposte alle varie questioni poste”.