Schifani incontra pescatori e agricoltori: “Intervenire contro il caro-gasolio”

Incontro a Mazara del Vallo

PALERMO – Renato Schifani, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, in mattinata, a Mazara del Vallo (Trapani) ha incontrato le categorie produttive ascoltando primi tra tutti i rappresentanti della marineria locale e del settore vitivinicolo.

“Tutti evidenziano il caro bollette e il caro gasolio, il problema dei trasporti e della viabilità insufficiente e basta guardare le loro mani per vedere i sacrifici che fanno per lavorare a tutela delle aziende”, ha detto Schifani.

“Non c’è più tempo, bisogna intervenire con urgenza, subito – ha aggiunto – per garantire un futuro a imprese e lavoratori. Siamo certi di poterci confrontare alla pari con il prossimo governo di centrodestra al quale rappresenteremo le ragioni delle nostre imprese già colpite prima dalla pandemia e, ormai da mesi, dagli effetti della guerra in Ucraina che non sappiamo quando cesserà. Comunque – ha sottolineato Schifani – a livello regionale siamo pronti a mettere in atto tutte le misure utili per venire incontro alle aziende siciliane”.