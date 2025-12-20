Schifani: “La prossima manovra di 2,4 miliardi di avanzo sarà senza precedenti”

"La Sicilia sta crescendo più di altre regioni"

PALERMO – Per investire al meglio i 2,4 miliardi dell’avanzo di bilancio, somme che saranno disponibili non appena la Corte dei conti parificherà il rendiconto della Regione, il governatore, Renato Schifani, pensa a “quattro-cinque misure d’impatto per la Sicilia”.

“Non faremo laghetti, fiumiciattoli o rigagnoli. Non guarderò in faccia a nessuno, sarà una manovra senza precedenti, pensando a questo appuntamento del prossimo anno tra luglio e settembre, a volte non riesco a dormire. Chiederò consigli ovviamente perché non sono un economista, mi avvarrò di consulenti a titolo gratuito, conosco molte persone. Vi garantisco che la scommessa non sarà persa”, ha detto Schifani parlando davanti alle centinaia di persone – tra cui deputati regionali, amministratori e dirigenti di Forza Italia – che stamattina hanno affollato la sala dell’hotel Astoria, a Palermo, per gli auguri di Natale del presidente della Regione.

Da Torino si è collegato il leader di FI Antonio Tajani, mentre l’eurodeputato Marco Falcone, bloccato in autostrada da un incidente all’altezza di Enna, si è messo in contatto telefonicamente con la platea. Ad ascoltare Schifani anche l’ex ministro Totò Cardinale e alcune figure storiche di ritorno nel partito, come Pippo Fallica, l’ex deputato Franco Mineo e il figlio Andrea.

“La Sicilia continuerà a crescere”

“Mi sto occupando della Sicilia con grandissimo sforzo e massima forza di volontà – ha aggiunto il governatore Schifani – I risultati sono sotto gli occhi di tutti, non voglio fare propaganda: crescono i dati economici, il rating, le entrate. Se c’è una cosa che non manca in questo momento sono le risorse finanziarie, il tema è spenderle perché c’è un sistema farraginoso amministrativo e a volte anche parlamentare. Vi prometto che nel giro di qualche anno la Sicilia non solo continuerà a crescere ma diventerà punto di riferimento per gli investitori nazionali e internazionali”.

“Sicilia non più fanalino di coda del Paese”

Il presidente ha, poi, sottolineato i tre capisaldi della sua azione di governo: la gestione delle emergenze (a cominciare da crisi idrica e rifiuti), il sostegno ai più deboli e la lo sviluppo. “Sulla crescita stiamo facendo più delle altre regioni – ha affermato con orgoglio Schifani con la voce tremante – Per la prima volta la Sicilia non è più il fanalino di coda del Paese. Ne siamo orgogliosi e felici”.

“Rapporto affettivo con Miccichè”

Ricordando episodi della sua storia politica di dirigente di Forza Italia e del suo rapporto con Silvio Berlusconi, il governatore della Sicilia Renato Schifani, davanti alla platea di centinaia di persone radunate per gli auguri di Natale in un hotel a Palermo, ha citato Gianfranco Miccichè.

“Gianfranco ha fondato Forza Italia, glielo dobbiamo riconoscere. Con lui ho un rapporto forte affettivo e politico. Non dimentichiamoci mai dei fondatori del partito”, ha detto Schifani, citando il 61 a 0 del centrodestra in Sicilia alle elezioni politiche del 2001, con Miccichè leader degli azzurri nell’isola.

Quindi, il governatore ha parlato dello stato di salute di Forza Italia. “Stiamo passando da un partito leaderistico che si identificava con Silvio Berlusocni a un partito pluralistico che si è dato delle regole e che si accinge a eleggere i coordinatori regionali e poi nazionale – ha osservato – Siamo un partito vivo che si misurerà nel congresso, la bellezza di un partito sta nel confronto e nella competizione”.

Le parole all’assessore Dagnino

“Sei amato e odiato come tutti i tecnici ma non posso che ringraziarti per il grande lavoro che hai fatto e che stai facendo in questi mesi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani rivolgendosi all’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino che stamani era presente allo scambio di auguri col governatore in un hotel a Palermo.

Intanto all’Ars è in corso la discussione per approvare la manovra finanziaria nei tempi previsti.