“Schifani minaccia le dimissioni? Noi siamo pronti al voto anticipato”

L'affondo di Cateno De Luca

PALERMO – “Leggiamo dai media che Schifani ha minacciato le dimissioni a Roma al suo segretario Tajani, se è confermato noi siamo pronti a festeggiare e andare subito al voto anticipato in Sicilia. Avevo già anticipato che il governo nazionale avrebbe prelevato i soldi dal Fondo Sviluppo e Coesione per finanziare il Ponte di Salvini e così sarà”.

Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, intervenendo a Rainews24. “Trattativa con Calenda? Stiamo dialogando, vedremo. In questi giorni sono diverse le forze politiche che ci stanno cercando per andare insieme alle europee. Siamo molto attrattivi perché con la nostra forza in Sicilia siamo in grado di decidere le sorti di un seggio. Ma al momento siamo concertanti sull’organizzazione del partito”, conclude il leader di Sud chiama Nord.