Schifani: “Nessun voto anticipato, vado avanti come un treno”

Il governatore: “Dimissioni non all’ordine del giorno, i risultati si vedono”

PALERMO – “Non vedo per quale motivo si dovrebbe votare prima”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervistato dalla Tgr Sicilia.

“Le mie dimissioni non sono all’ordine del giorno perché sto lavorando e i risultati si vedono”, ha aggiunto il governatore, ricordando anche l’esito della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti lo scorso dicembre, “conclusa con un misero 21 a 46”.

Schifani ha quindi rivendicato l’azione del governo regionale. “Lavorare bene può suscitare da un lato qualche mal di pancia e dall’altro dare fastidio a qualcuno”. Il riferimento è al progetto dei termovalorizzatori: “Sto cercando, e ci riuscirò, di realizzarli”.