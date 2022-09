Schifani: “Ok sui termovalorizzatori ma occhio alle procedure”

"Un errore provocherebbe impugnative"

MESSINA – “Sui termovalorizzatori già ho visto che il presidente Musumeci si è attivato in questi giorni, sono certo che l’accelerazione non determinerà, magari per fretta, anomalie nelle procedure, sarà molto rigoroso. Non sono il tipo che distrugge quello che hanno fatto gli altri men che meno quello che ha fatto il presidente Musumeci”. A dirlo Renato Schifani, candidato presidente del centrodestra a Messina durante una convention elettorale.

“La mia politica – prosegue – è favorevole ai termovalorizzatori e avevo individuato due grandi aree, nella Sicilia occidentale e in quella orientale, però trovo un lavoro già fatto che individuava Gela e la Sicilia orientale. Se i bandi possono essere pubblicati e sono in piena sintonia con la normativa europea ben vengano l’importante è che la fretta non faccia commettere qualche involontario errore perché determinerebbe impugnative e andremo alle calende greche. Questo pericolo sono certo che si eviterà”.