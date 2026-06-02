Schifani: “Orgoglio per il gonfalone siciliano alla parata di Roma”

Cerimonie anche a Palermo

PALERMO – “È motivo di orgoglio vedere il gonfalone della Regione Siciliana sfilare a Roma nella parata del 2 giugno, portato dal Corpo forestale della Regione”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica.

Il messaggio di Schifani

In un messaggio pubblicato sui social, il governatore ha sottolineato il valore della ricorrenza, richiamando anche l’80° anniversario dello Statuto autonomistico siciliano, celebrato lo scorso 15 maggio e riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica nel 1948.

“Nel giorno dell’80° anniversario della Festa della Repubblica rendiamo omaggio ai valori di unità, libertà e democrazia che fondano il nostro Paese”, ha scritto Schifani, evidenziando il legame tra l’autonomia siciliana e l’unità nazionale.

Celebrazioni a Palermo

Le celebrazioni si sono svolte anche a Palermo. La cerimonia è iniziata in piazza Vittorio Veneto, davanti al monumento della Vittoria Alata, dove il prefetto Massimo Mariani, accompagnato dal comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale Ubaldo Del Monaco, ha passato in rassegna lo schieramento interforze, le rappresentanze militari e le associazioni combattentistiche.

Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti, la manifestazione è proseguita al Teatro Politeama Garibaldi con l’esibizione della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri.

Nel suo intervento, il prefetto Mariani ha ricordato l’eredità lasciata dalla generazione che contribuì alla rinascita del Paese dopo la guerra. “Dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora, e dobbiamo essere in grado di raccogliere quell’eredità per portarla avanti”, ha affermato.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite a cittadini distintisi per particolari benemerenze nei campi sociale, culturale, economico, civile e militare.