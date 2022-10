Schifani presidente in una settimana, proclamazione e insediamento

Venerdì il passaggio di consegne con Musumeci

PALERMO – Domani la proclamazione in Corte d’appello a Palermo, venerdì il passaggio di consegne e l’insediamento ufficiale a Palazzo d’Orleans. Queste le prossime tappe del nei governatore Renato Schifani. Prima tappa domani, alle 17:30, nell’Aula magna del Palazzo di giustizia di Palermo. L’insediamento del nuovo governatore, e il conseguente passaggio di consegne con l’uscente Nello Musumeci, si svolgeranno venerdì, alle 18, nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans.

La “istruttoria interna” di Forza Italia, come la definisce uno dei big della coalizione in Sicilia, sui giochi che dovranno esprimere la rappresentanza di giunta nel governo Schifani, intanto, è ancora in corso e comincia a creare qualche disagio anche tra gli alleati. La matassa che va sbrogliata riguarda innanzitutto la designazione del nome che il centrodestra vuole piazzare alla presidenza dell’Ars. Davanti agli altri i meloniani Gaetano Galvagno e Alessandro Aricò, ma serve anche un primo “focus” sugli assessorati caldi. Primo tra tutto quello all’Economia per il quale in pista continua a esserci Marco Falcone o l’autonomista Roberto Di Mauro.