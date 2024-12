Il pranzo catanese a Sant'Egidio e il messaggio

CATANIA – Ha voluto partecipare al consueto pranzo che la comunità catanese di Sant’Egidio prepara ogni venerdì a favore di chi è in difficoltà. Niente fotografi e telecamere al seguito: ma un incontro veloce con i giornalisti alla fine di tutto. Organizzato nella struttura che si trova poco più in là, in via Vittorio Emanuele, alla lavanderia solidale intitolata a Papa Francesco.

La visita del presidente della Regione, Renato Schifani, a Catania è servita anche a rilanciare un messaggio politicamente ecumenico: quello legato al Reddito di povertà.

Non a caso ad accompagnare il governatore c’è Nicola D’Agostino, primo firmatario della legge. A fare gli onori di casa il presidente di Sant’Egidio, Emiliano Abramo. A supporto anche il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina.

Il Reddito di povertà

“Noi come governo abbiamo adottato provvedimenti che sono anche economici – spiega Schifani -. Vogliamo che gli ultimi non siano ultimi e possano vivere in modo decoroso. Il nostro segnale è quello di rivolgersi ai sindacati e alle strutture preposte per fare istanza del Reddito di povertà”.

L’appello

“Si apriranno termini e istanze e queste persone rischiano di non potersene avvalere perchè nemmeno lo sanno – ha proseguito il presidente -. E come governo abbiamo anche il dovere di attivare una campagna di comunicazione per poter arrivare a tutti”.

“Ci sono persone che non ce la fanno e le istituzioni devono far sentire la propria vicinanza – ha concluso -. Ho visitato tante di queste realtà quando ero presidente del Senato e, devo dire, che abbiamo dato un messaggio chiaro adottando una legge che aiuterà”.

La visita

Visita conclusa e la promessa di ritornare presto. Assieme alla donazione del governatore, attraverso il fondo presidenziale, di una somma da destinare alla causa dei poveri di Sant’Egidio. “Non ha voluto dirlo pubblicamente ma è un gesto che apprezziamo”, ci congeda Emiliano Abramo.