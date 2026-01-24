Catania, bomba pronta a deflagrare nel quartiere San Cristoforo VIDEO

Il nascondoglio è stato individuato dalle unità cinofile

CATANIA – Un ordigno esplosivo rudimentale, già pronto per essere fatto detonare, è stato scoperto dalla polizia nelle cantine di uno stabile del quartiere San Cristoforo, a Catania, nel corso di un’attività di controllo del territorio.

A individuare il nascondiglio sono stati i poliziotti della Squadra cinofili della Questura, grazie al fiuto dei cani addestrati alla ricerca di esplosivi. All’interno del locale, oltre all’ordigno, sono stati trovati anche diversi strumenti utilizzati per scardinare i bancomat, elemento che fa ritenere che il dispositivo fosse destinato a un assalto a uno sportello automatico o a un’attività commerciale.

L’ordigno, collocato all’interno di una struttura in ferro, era già collegato a un accenditore elettrico tramite un cavo lungo quasi dieci metri. Considerata l’elevata pericolosità, è stato immediatamente richiesto l’intervento degli artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’area è stata messa in sicurezza e gli specialisti hanno effettuato accertamenti tecnici, anche tramite radiografie, per verificarne la composizione interna. Dopo aver neutralizzato l’innesco elettrico, l’ordigno è stato trasferito in un luogo sicuro per la successiva distruzione.

Secondo gli investigatori, tutto era pronto per mettere a segno un colpo, con un rischio concreto per l’incolumità dei cittadini e per la stabilità degli edifici circostanti. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili.