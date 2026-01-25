Blitz della polizia nella zona di San Giovanni Galermo IL VIDEO

CATANIA – La polizia ha coordinato un complesso servizio straordinario nel quartiere di San Giovanni Galermo. La maxi attività di pattugliamento rientra in uno specifico piano d’intervento disposto dal questore in tutti i quartieri della città. L’obiettivo è assicurare la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini, puntando in particolar modo al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga.

Inizialmente in via Capo Passero, una delle più importanti e pericolose piazze di spaccio della città. L’intera zona è stata controllata con i cani antidroga della squadra cinofili, Maui, Ares e Briska. Tra le intercapedini dei muri, nelle buche delle lettere, tra i cespugli e le aree comuni dei condomini hanno fiutato e segnalato ai loro conduttori la presenza di droghe.

Cocaina, hashish e marijuana già divisi in dosi

In tutto sono stati trovati 2,5 chilogrammi di cocaina, hashish e marijuana, in parte già suddivisa in dosi. Un sequestro importante, in parte rivenuto dentro grosse buste, lasciate in spazi condominiali comuni. Uno stratagemma usato dagli spacciatori in modo da eludere, in caso di controllo, le responsabilità a proprio carico.

In un caso, gli spacciatori hanno creato, abusivamente, un vero e proprio bunker con porte blindate e sistemi di protezione. Per questa ragione, è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno consentito l’accesso ai poliziotti per svolgere tutti gli accertamenti del caso. All’interno, sono state rinvenute decine e decine di dosi pronte per essere smerciate.

I cani anti-esplosivo e le munizioni sequestrate

Parallelamente, i cani anti-esplosivo, Ugo, Maya e Orso, hanno scovato in un vuoto scavato in un muro, due caricatori e 44 cartucce calibro 7.65, che sono stati recuperati dai poliziotti. Tutto è stato posto sotto sequestro per le analisi di laboratorio.

I poliziotti del Commissariato di Nesima hanno fermato un 62enne, in possesso di 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari. Sarà processato per direttissima.

Durante i controlli, gli agenti del servizio ambientale della Polizia Locale hanno controllato undici cani stabulati in alcuni box, costruiti abusivamente nei pressi dei palazzoni di via Capo Passero. Tre sono risultati privi di microchip identificativo, nonché mal tenuti all’interno dei box fatiscenti. Pertanto, sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Uno dei proprietari è stato rintracciato dai poliziotti, che lo hanno denunciato per maltrattamento di animali, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I controlli: multe per 22 mila euro

Altresì, si è proceduto a verificare la regolarità delle forniture elettriche e idriche, chiedendo l’intervento del personale tecnico delle società di erogazione dei servizi idrici ed elettrici. All’esito delle verifiche, sono stati accertati 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 alla rete elettrica, tutti a carico di soggetti da identificare. Nel frattempo, sono state interrotte tutte le forniture illecite e sono state ripristinate le condizioni di legalità e di sicurezza.

In diversi punti del quartiere di San Giovanni Galermo sono stati istituiti diversi posti di controllo, fissi e dinamici, per verificare il rispetto delle regole alla guida. Complessivamente, sono state identificate 122 persone, di cui 51 già note alle Forze dell’Ordine, e sono stati controllati 92 veicoli, tra auto e scooter. Elevate multe per oltre 22 mila euro.

Nello specifico, gli agenti dei settori “annona” e “viabilità” della Polizia Locale hanno provveduto a sanzionare 24 automobilisti sorpresi a guidare senza la copertura assicurativa, per cui si è provveduto al sequestro dei mezzi. Altri veicoli sono stati sospesi dalla circolazione perché privi della prescritta revisione periodica.