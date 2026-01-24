Modena-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

Termina a reti inviolate Modena-Palermo, partita giocata allo stadio “Alberto Braglia” nel tardo pomeriggio della ventunesima giornata di Serie B. Un punto per parte per le squadre di Andrea Sottil e Pippo Inzaghi: non il massimo per chi punta a una posizione di vertice nella classifica di Serie B. Poche occasioni e partita contratta, portata avanti più dal non prendere gol che dal farlo. In alto gli highlights della partita.
La clip con le migliori azioni della gara
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo