 Modena-Palermo: gli highlights del match - VIDEO
Modena-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con le migliori azioni della gara
CALCIO - SERIE B
di
Termina a reti inviolate Modena-Palermo, partita giocata allo stadio “Alberto Braglia” nel tardo pomeriggio della ventunesima giornata di Serie B. Un punto per parte per le squadre di Andrea Sottil e Pippo Inzaghi: non il massimo per chi punta a una posizione di vertice nella classifica di Serie B. Poche occasioni e partita contratta, portata avanti più dal non prendere gol che dal farlo. In alto gli highlights della partita.

