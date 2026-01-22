Ingenti danni anche al borgo marinaro. L'intervista al sindaco Scandurra

CATANIA – Un video che ha fatto il giro del web. Quello delle onde che raggiungevano l’altezza dei Faraglioni di Aci Trezza. Uno degli emblemi del disastro ambientale delle scorse ore decretato dal passaggio del ciclone Harry.

L’acqua che ha invaso le case

Anche Aci Castello (di cui ‘A trizza’ è frazione) ha subìto il flagello della violenta mareggiata. Le case ed attività commerciali sul litorale invase dall’acqua e strade che sono rimaste impercorribili per diverso tempo.

“Solo tra Aci Castello ed Aci Trezza i danni sono di almeno 15 milioni di euro solo per gli interventi pubblici”, spiega a LiveSicilia il primo cittadino, Carmelo Scandurra.

“Diramare l’allerta meteo è stato necessario: ha permesso di salvare vite umane. L’acqua è arrivata dappertutto. I danni sono enormi. Ci sono lidi che non esistono più, Attività commerciali, abitazioni, strade totalmente distrutte”, prosegue.

“Posti di lavoro a rischio”

E poi l’emergenza nell’emergenza: quella collaterale che rischia di sottrarre posti di lavoro. “Quello dei lidi distrutti è davvero un problema enorme che avrà una ricaduta anche occupazionale perché non sappiamo in che tempi potranno riaprire. Ho fatto un sopralluogo ed ho visto con i miei occhi situazioni disastrose”.