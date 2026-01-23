Trapani, 12 arresti: Ferrari, corruzione e peculato. I nomi – VIDEO

Coinvolti anche un dipendente Iacp e un vigile urbano

TRAPANI – La procura di Trapani ha eseguito 13 misure cautelari, in campo i carabinieri: 8 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 persona sottoposta alla misura dell’interdittiva dai pubblici uffici. I particolari.

Trapani, 13 arresti

Il blitz Nirvana è scattato dopo gli interrogatori degli indagati. Le accuse sono, a vario titolo, di

“trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, violazione delle norme in materia di stupefacenti, falso ideologico commesso da p.u. e da privato in atto pubblico, corruzione, favoreggiamento e peculato, invasione di terreni ed edifici”.

Le indagini, eseguite da marzo 2022 a luglio 2023, hanno consentito di fare luce su presunte condotte illecite per eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, fare violare 39 volte gli arresti domiciliari a uno degli indagati, spacciare droga nella casa circondariale di Trapani, e a consentire l’occupazione illecita, in sanatoria, di un alloggio popolare in favore di due coniugi legati da un vincolo di parentela con il principale indagato e facilitata da un dipendente dell’Iacp.

Peculato ed elezioni

Nell’ambito delle indagini dei carabinieri è emersa un’ipotesi di peculato realizzata da un appartenente della polizia locale di un Comune della provincia di Trapani che, utilizzando l’auto di servizio, si sarebbe recato nell’abitazione del principale indagato, in quel momento in detenzione domiciliare, per consegnare volantini della moglie che era candidata a consigliere comunale.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza sono state sequestrate un’Alfa Romeo 4C del valore di circa 140.000 euro e una la Ferrari F430 del valore di circa 160.000 euro.

I nomi

L’elenco dei soggetti destinatari, a vario titolo, della misura disposta dal Gip.

Arresti domiciliari: Salvatore Carini (1970) di Trapani; Salvatore Ciaramita (1967) di Trapani; Rosaria Daniela Titone (1971) di Marsala.

Custodia cautelare in carcere: Ivan Randazzo (1984) di Erice; Pietro Minaudo (1997) di Trapani; Mario Pace (1962) di Marsala; Tania Minaudo (1988) di Erice; Giovanna Magro (1957) di Marsala; Emanuele Titone (1989) di Marsala; Caterina Perricone (1975) di Marsala; Salvatore Di Pietra (1978) di Erice; Vito Cascio (1991) di Erice.

Giuseppe Marino (1961) dipendente Iacp, misura interdittiva, di Misiliscemi.