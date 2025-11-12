Schifani riceve il rettore dell’Università di Messina: “Valorizzare i talenti”

L'incontro a Palazzo d'Orleans

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamattina a Palazzo d’Orléans a Palermo la rettrice dell’Università degli studi di Messina, Giovanna Spatari.

“Sinergia istituzionale”

Ribadita, nel corso dell’incontro, la collaborazione tra la Regione e l’Ateneo, nell’ottica di favorire una formazione sempre più qualificata e aperta alle esigenze professionali dei giovani siciliani. Una sinergia istituzionale che si traduce in percorsi costruttivi per il territorio negli ambiti della ricerca, della progettualità, dell’innovazione e nella valorizzazione dei talenti.