Schifani: “I termovalorizzatori in Sicilia si faranno, è un impegno”

L'incontro con il prefetto Cosima Di Stani, le proposte sulla differenziata

ROMA – “I termovalorizzatori si faranno e io ce la metterò tutta perchè è il primo punto della mia azione di governo. È un impegno che ho assunto nei confronti dei miei elettori quando mi sono candidato e che sto portando avanti con determinazione, fermezza e coraggio”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Renato Schifani a Messina, durante il meeting sulla gestione dei rifiuti in Sicilia.

Schifani ha incontrato, con il prefetto Cosima Di Stani, i sindaci dei Comuni aggregati nell’Area urbana funzionale (Fua) di Messina, per fare il punto sugli interventi da attuare con le risorse del Pr Fesr 2021-2027

Schifani: “In Sicilia i termovalorizzatori si faranno”

“Abbiamo individuato – ha aggiunto Schifani – le risorse, dotato la Sicilia di un piano rifiuti che non c’era. Lo ho adottato come commissario ma ho dovuto prepararlo e lavorarci. E una volta adottato stiamo andando avanti speditamente su questo progetto. Abbiamo stipulato un contratto ho firmato a Roma l’intesa e abbiamo delegato a Invitalia la gestione di tutte le procedure”.

Schifani ha anticipato le prossime mosse: “Stiamo firmando con l’Anac un patto di anticorruzione e trasparenza. Andiamo avanti con determinazione sapendo che solo con fermezza e convinzione si può finalmente debellare lo scandalo dei rifiuti. Uno scandalo che vede il pagamento dello smaltimento dei rifiuti per 300 euro a tonnellata ed è una cosa inaccettabile”.

“A Palermo occorre campagna su differenziata”

Il presidente ha analizzato anche i dati della raccolta differenziata delle principali città: “Ho fatto un appello – alle due aree metropolitane di Catania e Palermo, certo quest’ultima è il fanalino di coda. Roberto Lagalla sta lavorando benissimo anche perché sta gestendo anche l’emergenza rifiuti e parte con handicap che non gli invidio”.

“Tuttavia – ha aggiunto ancora il governatore – occorre un’accelerazione, una campagna di sensibilizzazione come quella che è stata fatta a Messina perché se le due aree metropolitane non dovessero raggiungere il target del 65 percento di differenziata, l’operazione termovalorizzatori fallirebbe in quanto prevede una media regionale di differenziata del 60-65 percento e se non raggiungesse i termovaloriizzatori andrebbero in tilt, salterebbe un sistema. Quindi il mio appello ai cittadini palermitani non all’amministrazione che sta facendo di tutto. Credo che occorra una fortissima campagna di sensibilizzazione”.

“Spendere i fondi europei per i Comuni del Messinese”

Dopo la differenziata, il presidente ha parlato dei fondi europei: “In Prefettura con i sindaci abbiamo parlato dell’attuazione dei fondi europei che ci sono, tutto sta nella scommessa di poterli spendere. Abbiamo dato disponibilità ai sindaci di una interlocuzione preventiva con la nostra amministrazione per condividere e discutere sui progetti e la loro fattibilità”.

“Abbiamo rassicura i sindaci – ha concluso il governatore – del rafforzamento delle risorse umane perché in manovra abbiamo stanziato 300mila euro per potenziare gli organici nel territorio. Ci siamo impegnati su un discorso di totale cooperazione e collaborazione. Questo metodo lo ripeterò sulle nelle altre aree metropolitane”.